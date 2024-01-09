Завод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил работу после простоя

По данным пресс-службы предприятия, проводится обучение персонала и обслуживание оборудования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Петербургский завод Hyundai вышел из простоя после двухлетнего перерыва, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Простой не продлен. Занимаемся обучением персонала и обслуживанием оборудования", - сообщили в пресс-службе.

Штат предприятия составляет около 800 человек, уточнили на заводе.

Совет директоров Hyundai Motor одобрил план по продаже завода 19 декабря 2023 года. Hyundai Motor намерена продолжить послепродажное обслуживание в России. Вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщал ТАСС, что запустить сборку автомобилей на бывшем заводе южнокорейского концерна Hyundai в Петербурге планируется до середины 2024 года.

Завод Hyundai в Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2 206 работников завода из 2 537. До прекращения производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Производственная мощность завода, запущенного в 2010 году, составляла более 200 тыс. автомобилей в год.