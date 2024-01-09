Экспорт Индии может упасть на $30 млрд из-за угрозы судоходству в Красном море

Угрозы судоходству вынудили индийских экспортеров сдерживать отправку около 25% экспортных грузов

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 января. /ТАСС/. Общий объем экспорта Индии может сократиться примерно на $30 млрд в текущем 2023-2024 финансовом году (заканчивается 31 марта) в результате роста тарифов на контейнерные перевозки из-за угрозы атак йеменских мятежников-хуситов на свободное судоходство в Красном море. С таким прогнозом выступил "Исследовательский и информационный центр для развивающихся стран".

"Кризис в Красном море действительно повлияет на торговлю Индии и может привести к ее сокращению на 6,7%, до $30 млрд в этом финансовом году", - заявил газете Business Standard генеральный директор аналитического центра Сачин Чатурведи.

По словам Аджая Сахая, генерального директора Федерации индийских экспортных организаций, угрозы судоходству вынудили индийских экспортеров сдерживать отправку около 25% экспортных грузов, доставляемых транзитом по основному маршруту через Красное море в Европу, на восточное побережье США, на Ближний Восток и в страны Африки.

По расчетам экономистов, использование других морских маршрутов увеличивает сроки доставки контейнеров с индийским экспортом в страны Евросоюза на несколько недель и ведет к росту стоимости транспортировки одного 40-футового контейнера с $2 тыс. до $6 тыс.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.