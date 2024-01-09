Росприроднадзор заключил 30 соглашений на экологическое консультирование инвестпроектов

Руководитель службы Светлана Радионова отметила, что ведомство помогает сокращать инвестиционный цикл и находить лучшие экономически выгодные решения

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Росприроднадзор заключил 30 соглашений с российскими компаниями о консультировании новых инвестиционных проектов на соответствие экологическим требованиям. Об этом сообщила руководитель службы Светлана Радионова в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы заключили 30 соглашений с компаниями. Это не просто бумаги, мы сопровождаем проекты и помогаем сокращать инвестиционный цикл, находить лучшие экономически выгодные решения, когда компания, естественно, хочет сэкономить, но достичь результата", - сказала Радионова.

Она сообщила, что служба сейчас сопровождает реализацию проектов "Новатэка" на Гыдане, Находкинского завода минеральных удобрений, проектов РЖД, инфраструктуры Северного морского пути, Северного широтного хода. "Все это мы сопровождаем на самой ранней стадии и фактически предотвращаем возможные последствия и конфликт с нами как с контролером, конфликт с государством. Экономим очень много времени и очень много денег", - отметила она.

Кроме того, Радионова добавила, что время реализации инфраструктурных проектов сокращает и экологическая экспертиза, сделанная Росприроднадзором и Минстроем в системе "одного окна".

В феврале 2022 года президент РФ на встрече с представителями бизнеса поддержал инициативу предпринимателей о запуске пилотного эксперимента по предоставлению мотивированного мнения Росприроднадзора об инвестиционных проектах. Эксперимент был запущен 1 декабря 2022 года.