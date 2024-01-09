В Белоруссии установили рекорд потребления электроэнергии

Он составил 6595 МВт в связи с сильными морозами

МИНСК, 9 января. /ТАСС/. Новый исторический максимум потребления электроэнергии установлен в Белоруссии в связи с сильными морозами. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго страны в своем Telegram-канале.

"8 января на фоне сильных морозов максимум потребления электрической мощности в стране достиг рекордного показателя - 6595 МВт, что на 204 МВт больше предыдущего максимального значения, зафиксированного 8 декабря 2023 года", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, ночи января 2024 года стали самыми холодными за последние три года. В северных районах страны 8 января температура воздуха в ночные и утренние часы опускалась до 29 градусов, уточнили в пресс-службе. Там проинформировали, что морозы спадут 10 января, однако в ближайшую пятницу, по прогнозам синоптиков, вновь придет похолодание, в отдельных районах ожидается до 18 градусов ниже нуля.

В Минэнерго сообщили, что для устойчивого прохождения максимума нагрузок в энергосистеме сформирован необходимый резерв генерирующих мощностей, усилен контроль за работой объектов электросетевой инфраструктуры.