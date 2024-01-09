Основные виды топлива подешевели на бирже в первый торговый день 2024 года

В частности, цена бензина Аи-92 снизилась на 1,36%

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Стоимость основных видов нефтепродуктов в европейской части России уменьшилась по итогам первого торгового дня 2024 года. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, цена бензина Аи-92 снизилась на 1,36%, до 39,336 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,63%, до 42,355 тыс. рублей за тонну.

Летнее дизельное топливо подешевело на 3,73%, до 51,216 тыс. рублей за тонну, межсезонный дизель - на 2,82%, до 51,922 тыс. рублей за тонну. При этом зимний дизель немного подорожал на 0,15%, до 63,933 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) уменьшилась на 0,08%, до 80,26 тыс. рублей за тонну, а топочного мазута - увеличилась на 1,77%, до 13,338 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 7,46%, до 22,36 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, цена этого вида топлива снизилась на 5,19% - до 18,688 тыс. рублей за тонну.