Польский министр считает, что украинский сахар вредит экспорту в страны ЕС

Чеслав Секерский отметил, что в 2023 году в его стране собрали хороший урожай сахарной свеклы, но на Украине также стали активнее выращивать эту культуру

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Поставки украинского сахара в государства Евросоюза негативно влияют на возможности Польши по экспорту этого продукта. Об этом заявил в интервью радиостанции Polskie Radio министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Чеслав Секерский.

"Появляются новые проблемы, у нас очень серьезная проблема с сахаром, что влияет на рынок, - сказал он. - [Раньше] мы были экспортером сахара в разные европейские страны, а сейчас туда пошел сахар украинский и нет возможности экспорта нашего сахара".

Министр отметил, что в 2023 году в Польше собрали хороший урожай сахарной свеклы, но на Украине также стали активнее выращивать эту культуру.

В субботу Секерский провел переговоры с фермерами из организации "Подкарпатская обманутая деревня", после чего те согласились прекратить блокаду пункта пропуска в Медыке на границе с Украиной.

Глава сельскохозяйственного ведомства пообещал доплаты производителям кукурузы в размере 1 млрд злотых (около $250 млн), увеличение кредитов, а также сохранение в 2024 году налога на сельхозпродукцию на уровне 2023 года.