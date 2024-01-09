Пекин рассматривает отмену льготных тарифов на некоторые товары с Тайваня

Речь идет о сельскохозяйственной и рыбной продукции, машинном оборудовании, автомобильных комплектующих и текстильных изделиях

ПЕКИН, 9 января. /ТАСС/. Центральное правительство Китая рассматривает меры по отмене льготных тарифов в отношении некоторых товаров с острова Тайвань. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как уточняется в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, речь идет о сельскохозяйственной и рыбной продукции, машинном оборудовании, автомобильных комплектующих и текстильных изделиях. Минкоммерции уточнило, что с 1 января материковый Китай уже отменил льготы на ввоз 12 видов товаров с Тайваня, включая пропилен и параксилол.

Министерство прокомментировало, что администрация в Тайбэе не предпринимает каких-либо эффективных шагов, чтобы снять торговые ограничения в отношении продукции из континентальной части КНР. "Напротив, [правящая на острове] Демократическая прогрессивная партия занимается политическими махинациями и пытается свалить на других свою вину [за напряженность в торгово-экономических отношениях с Пекином], а также уйти от ответственности", - подчеркивается в заявлении.

12 апреля 2023 года Минкоммерции КНР объявило о начале расследования в связи с "созданием тайваньским регионом барьеров путем введения ограничительных мер при осуществлении торговли с материковым Китаем". Процедуры проверки могли быть завершены 12 октября, однако власти КНР продлили их до 12 января 2024 года. Речь идет о более чем 2,5 тыс. пунктов номенклатуры в торговле с Тайванем - преимущественно это сельхозпродукция, минеральное сырье и товары текстильной промышленности.