В ДНР промышленное производство станет приоритетным направлением в 2024 году

Председатель регионального правительства Евгений Солнцев отметил, что для реализации этой задачи необходимо провести модернизацию технологического оборудования

ДОНЕЦК, 9 января. /ТАСС/. Промышленное производство Донецкой Народной Республики (ДНР) в этом году станет приоритетным направлением развития, сообщил ТАСС председатель регионального правительства Евгений Солнцев.

"Приоритетными направлениями развития [в наступившем году] станут металлургическая, коксохимическая отрасли, производство кабельно-проводниковой продукции, производство сталепроволочной канатной продукции", - сказал председатель.

Он уточнил, что для реализации этой задачи необходимо провести модернизацию технологического оборудования с целью возможности выпуска высококачественной и конкурентоспособной продукции, после чего последует расширение экспорта на международный рынок.

Солнцев также почеркнул, что одной из целей является определение не только базовых отраслей для дальнейшего развития, но и новых для ДНР: речь идет о развитии радиоэлектроники, беспилотных авиационных системы и IT.