В Приднестровье вводят налоги для молдавских предпринимателей

Речь идет о фермерах сел Дороцкое, Пырыта, Кошница, Погребя, Кочиеры, Новая Моловата и Васильевка

КИШИНЕВ, 9 января. /ТАСС/. Власти Приднестровья вводят налоги на молдавскую продукцию после введения Кишиневом пошлин на товары, следующие в непризнанную республику. Как сообщила пресс-служба правительства Приднестровья, нововведения будут распространятся на территории левобережья Днестра, которые находятся под юрисдикцией Молдавии.

Речь идет о фермерах сел Дороцкое, Пырыта, Кошница, Погребя, Кочиеры, Новая Моловата и Васильевка. "Товары, перемещаемые ими через границу, будут попадать под следующие таможенные процедуры: выпуск для внутреннего потребления, экспорт, временный ввоз и реэкспорт", - говорится в сообщении.

Автовладельцев села Дороцкое также обяжут оплачивать дорожный сбор в бюджет Приднестровья. Принято решение о прекращении действия льготы при временном ввозе транспортных средств, зарегистрированных в Молдавии. Кроме того, с 1 февраля будут увеличены тарифы на газ, электроэнергию, воду и канализацию для находящиеся на территории Приднестровья молдавских юридических лиц. Тарифы для них приравняют к молдавским. В сообщении правительства непризнанной республики отмечается, что эти меры направлены на увеличение доходной части бюджета Приднестровья.

С этого года власти Молдавии начали взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После решения Украины закрыть приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. После этого президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Кишинев в замораживании переговоров по урегулированию отношений с Тирасполем и переходе к методам давления. Он заявил, что ущерб приднестровских компаний составит десятки миллионов долларов в год, а ограничения отразятся на ценах внутри республики и других экономических показателях.