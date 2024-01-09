В Кузбассе планируют за год ввести в сельхозоборот 20 тыс. га брошенных земель

В 2023 году в Кузбассе ввели в оборот 27,9 тыс. га земли, план ввода был выполнен на 105%

КЕМЕРОВО, 9 января. /ТАСС/. Аграрии Кемеровской области планируют ввести в 2024 году в сельскохозяйственный оборот не менее 20 тыс. га неиспользованных земель. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"На 2024 год необходимо освоить не менее 20 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения", - сказал Цивилев, его цитирует пресс-служба правительства региона.

В 2023 году в Кузбассе ввели в оборот 27,9 тыс. га земли, план ввода был выполнен на 105% (планировалось освоить 26,5 тыс. га). По региональной программе господдержки аграриям компенсируют до 90% затрат на ввод в оборот брошенных земель, субсидии в прошлом году получили 25 сельхозпроизводителей, общий объем поддержки составил 50 млн рублей.

"Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить продовольственную безопасность страны. Поэтому ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель является приоритетом в работе правительства Кузбасса. Эта земля должна приносить урожай и тем самым повышать обеспеченность региона своими продуктами", - отметил Цивилев.

С 2018 года в Кузбассе введено в оборот 157 тыс. га, или 52,3% брошенных земель. За счет этого посевную площадь под зерновые, зернобобовые и технические культуры увеличили на 101 тыс. га, еще 56 тыс. га отвели под паровые поля. Наличие в структуре севооборота паровых земель, свободных от возделывания сельхозкультур, но обрабатываемых и удобряемых, способствует улучшению плодородия почвы, пояснили в пресс-службе.

До 2030 года в Кузбассе планируется ввести в оборот еще порядка 150 тыс. га неиспользуемых земель, говорится в сообщении.