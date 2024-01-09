В проливе Дарданеллы приостановили судоходство

Причиной стала плохая погода

СТАМБУЛ, 9 января. /ТАСС/. Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обе стороны из-за плохих погодных условий и сильного течения. Об этом сообщило управление контроля навигации в проливе.

"Судоходство в Дарданеллах временно прекращено с 13:30 по местному времени (совпадает с мск) в обе стороны по причине плохих погодных условий и сильного течения. Капитаны судов, которые планируют войти в пролив, предупреждены по рации о временном закрытии навигации. Суда, находящиеся у входа в пролив со стороны Мраморного и Эгейского морей, задержаны в районах якорных стоянок", - говорится в сообщении.

Значительная часть Турции, в том числе на западе и северо-западе, с начала текущей недели оказалась во власти непогоды: сильного ветра, дождя со снегом.

Пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным и через Босфор с Черным.