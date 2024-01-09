Также компания внедрила 19 автоматизированных систем управления технологическими процессами и 19 систем измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. "Транснефть" в 2023 году построила и реконструировала 42 резервуара на 885 тыс. куб. м, а по второму этапу проекта обеспечения надежности трубопроводов и сохранения качества экспорта нефти построит еще 10 резервуаров до 2028 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"В рамках реализации Программы развития, технического перевооружения и реконструкции введено в эксплуатацию более 800 объектов, в том числе заменено 570 км линейной части. Кроме того, выполнена сварка 265 км новых трубопроводов. Построено и реконструировано 42 резервуара общим объемом 885 тыс. куб. м", - сказано в сообщении.

Также компания внедрила 19 автоматизированных систем управления технологическими процессами и 19 систем измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов. Были заменены 72 насоса и 57 электродвигателей, оборудован 81 объект инженерно-технических средств охраны.

В 2023 году "Транснефть" завершила строительно-монтажные работы на шести резервуарах объемом по 50 тыс. куб. м на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Унеча", нефтеперекачивающей станции (НПС) № 21 "Сковородино" и НПС № 34 ТС ВСТО-2. Кроме того, продолжается строительство резервуаров на НПС № 41 ТС ВСТО-2, НПС "Ярославль-3", нефтебазе "Усть-Луга" и ЛПДС "Каркатеевы", а в 2024 году планируется начать строительство резервуаров на ЛПДС "Лазарево" (Кировская область), "Конда" (ХМАО-Югра) и "Юргамыш" (Курганская область).

"Всего по проекту обеспечения надежности системы магистральных трубопроводов и сохранения качества экспортных потоков нефти предусмотрено строительство 19 резервуаров общим объемом 710 тыс. куб. м. Работы выполняются по графику. Кроме того, в соответствии с решением совета директоров ПАО "Транснефть" о реализации второго этапа проекта, предусмотрено строительство еще 10 резервуаров общим объемом 440 тыс. куб. м. Их ввод в эксплуатацию будет осуществляться поэтапно до 2028 года", - отмечает компания.

Работы на нефтепроводах

"В 2023 году начались работы по строительству лупингов на магистральных нефтепроводах Сургут - Полоцк и Палкино - Приморск, а также комплексная реконструкция нефтепроводов на участке Лисичанск - Тихорецк - Новороссийск. По итогам года завершена сварка 265 километров трубопроводов", - подчеркивается в сообщении.

Также компания начала масштабную реконструкцию ЛПДС "Грачи" и "Терновка". На первом этапе был выполнен демонтаж НПС "Грачи-2" и НПС "Терновка-1", на месте которых начато строительство новых нефтеперекачивающих станций. В 2023 году выполнялись работы по устройству зданий и сооружений.

Общий объем инвестиций по программе развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов "Транснефти" на следующие пять лет составит более 1,2 трлн рублей (в среднем по 250 млрд рублей ежегодно).