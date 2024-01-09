Более 15,3 тыс. автомобилей "Москвич" продали с момента старта продаж в марте 2023 года

Почти 19 тыс. отгружено дилерам, сообщили в пресс-службе автозавода

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Более 15,3 тыс. автомобилей "Москвич" продано в РФ с момента старта продаж в марте 2023 года, при этом почти 19 тыс. отгружено дилерам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе автозавода.

В декабре 2023 года продано 2,2 тыс. машин марки.

"Всего с начала продаж (официальный старт продаж в России - 3 марта 2023 года) продано более 15,3 тысячи автомобилей "Москвич", почти 19 тысяч автомобилей отгружено в дилерскую сеть", - отметили в "Москвиче".

В феврале 2023 года завод "Москвич" начал поставки кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" в российские города, 3 марта стартовали продажи автомобилей у официальных дилеров. Также в сентябре 2023 года завод запустил производство седана "Москвич 6", продажи которого начались в октябре.

В 2024 году российский рынок ждет две новинки бренда. Автомобиль "Москвич 5" может появиться в первой половине 2024 года, а модель "Москвич 8" - во втором полугодии, сообщал ранее коммерческий директор автозавода "Москвич" Александр Мигаль.