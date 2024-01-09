Кабмин направил 375 млн рублей на подготовку к ликвидации опасных отходов в новых регионах

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, в 2024 году продолжатся работы по ликвидации опасных объектов, в том числе по отдельным поручениям президента и правительства в Астраханской области и Краснодарском крае

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российское правительство направило 375 млн рублей на проекты по ликвидации полигонов и могильников опасных отходов в новых регионах. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с главой кабмина Михаилом Мишустиным.

"Приступили к проектированию ликвидации опасных объектов на территории новых регионов. Так, готовится проектная документация на ликвидацию полигона с отходами химического производства в Луганской Народной Республике и могильника бывшего Горловского химического завода в Донецкой Народной Республике. Ведутся работы по проектированию ликвидации еще четырех объектов в Херсонской и Запорожской областях. На эти цели правительство выделило 375 млн рублей", - сказала Абрамченко.

По ее словам, в 2024 году продолжатся работы по ликвидации опасных объектов, в том числе по отдельным поручениям президента и правительства в Астраханской области и Краснодарском крае. На сегодняшний день завершено обследование 770 объектов накопленного вреда, 38 из которых обладают высоким риском воздействия на здоровье граждан - их планируется ликвидировать в первую очередь.

"Генеральная уборка" страны идет в графике. За два года на этот проект было направлено 5,2 млрд рублей. Правительство продолжит финансировать мероприятия "Генеральной уборки" в текущем году в объеме 3,6 млрд рублей. По итогам этого года в отношении 1 002 опасных объектов будет завершено обследование Росприроднадзором и Роспотребнадзором и подготовлен перечень для ликвидации в приоритетном порядке, исходя из влияния таких объектов на здоровье людей и окружающую среду", - добавила Абрамченко.

Она подчеркнула, что правительство создает систему, при которой заброшенные промышленные предприятия, скважины и другие опасные объекты накопленного вреда больше не будут появляться. Так, теперь собственники законодательно обязаны обеспечивать финансирование мероприятий по выводу из эксплуатации своих предприятий и ликвидации накопленных отходов. Введены штрафы до 20 млн рублей за умышленное затопление судна. В рамках "Генеральной уборки" на суше к концу 2023 года обеспечена ликвидация 145 скважин нераспределенного фонда недр.

Ранее сообщалось, что специалисты ликвидируют могильники с опасными химическими отходами на территории недействующего Горловского химического завода к концу 2026 года. Завод был построен в 1930-х годах и производил широкий спектр химической продукции - от взрывчатых веществ и компонентов ракетного топлива до товаров бытовой химии. На территории завода размещены могильники, хранящие порядка 12 тыс. тонн технологических продуктов производства толуола и токсичных органических веществ, которые после остановки производства стали интенсивным источником загрязнения окружающей среды. Концентрация загрязняющих веществ, в первую очередь органических, в компонентах в почвах и грунтовых водах превышает 100 ПДК.

О федеральном проекте

Федеральный проект "Генеральная уборка" утвержден в 2021 году по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В рамках программы проводится инвентаризация объектов накопленного вреда на территории всей России, а также оценка их воздействия на жизнь и здоровье населения. По итогам обследования обеспечивается ликвидация таких объектов.