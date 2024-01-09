Мишустин: в РФ до конца года обследуют более 1 тыс. объектов с опасными отходами

Премьер-министр напомнил, что с осени закон обязывает региональные и муниципальные власти "активнее подключаться к этой деятельности"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Более 1 тыс. объектов с отходами, представляющими опасность для здоровья граждан, будут обследованы до конца года в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

По словам Мишустина, длящаяся четвертый год инициатива "показывает неплохие результаты", в том числе при оценке таких объектов, как "свалки и недействующие промышленные предприятия, и другие сооружения с отходами, которые загрязняют воду, почву, воздух, и, что самое опасное, создают риски для здоровья и безопасности".

"До конца текущего года предстоит исследовать более 1 тыс. таких объектов", - рассказал глава правительства.

Мишустин напомнил, что с осени закон обязывает региональные и муниципальные власти "активнее подключаться к этой деятельности". Он обратил внимание на положительный опыт сотрудничества с Иркутской областью в урегулировании ситуации в Усолье-Сибирском: там продолжается рекультивация площадки-шламонакопителя обанкротившегося "Усольехимпрома". "Там также запланирован целый ряд мероприятий", - добавил премьер.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала в ходе совещания о приоритетных направлениях в сфере защиты окружающей среды, а также о том, как в стране идет работа по ликвидации заброшенных промышленных предприятий, скважин и других опасных объектов накопленного вреда. Мишустин, выслушав ее, подчеркнул, что защита окружающей среды является, в первую очередь, вопросом безопасности и качества жизни.

Говоря об опасных объектах, он призвал определить, какие из них представляют наибольшие риски для населения страны, и ликвидировать их в приоритетном порядке. "Нужно приоритизировать опасность от объектов с большими рисками и ликвидировать их в самые короткие сроки", - сказал он. "Главное - не потерять темпы. Просил бы вас отслеживать ситуацию в регионах", - добавил Мишустин, обращаясь к вице-премьеру.

"Генеральная уборка"

Федеральный проект "Генеральная уборка" утвержден по поручению Мишустина в 2021 году. В рамках программы проводится инвентаризация объектов накопленного вреда на территории всей России, а также оценка их воздействия на жизнь и здоровье населения. По итогам обследования обеспечивается ликвидация таких объектов.