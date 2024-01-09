Кабмин направит в 2024 году около 8 млрд рублей на поддержку фермерских хозяйств

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что теперь грант можно будет взять, в том числе, на покупку саженцев и ягодных культур

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Правительство РФ выделит в 2024 году около 8 млрд рублей на поддержку аграриев. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что кабинет министров уточнил порядок предоставления этих средств.

"Чтобы повысить эффективность отрасли, правительство реализует меры государственной помощи, среди них субсидии для фермерских хозяйств. В прошлом году на такие цели направили более 6 млрд рублей", - напомнил председатель правительства на первом нынешнем году совещании со своими заместителями. Мишустин объявил, что "в 2024 году будет выделено еще около 8 млрд рублей". По его словам, "подписанным постановлением уточняется порядок предоставления денег". "Так, для получателей гранта "Агростартап" введен минимальный размер, он составит 1,5 млн рублей, при этом расширили направления, по которым можно использовать такие средства", - подчеркнул премьер-министр. Он уточнил, что теперь грант можно будет взять, в том числе, на покупку саженцев и ягодных культур.

"В каждом регионе станут самостоятельно определять приоритетные для них сферы деятельности, чтобы возмещать сельскохозяйственным потребительским кооперативам часть понесенных затрат", - указал глава кабинета министров. Он обратил внимание на то, что в перечень приоритетных сфер деятельности теперь добавлены приобретение ягод у личных подсобных хозяйств. Мишустин сказал, что также "для тех, кто трудится в Сибири, доступнее станет агропромышленная техника, оборудование, компенсация ее стоимости увеличена до 60%". В телеграм-канале правительства поясняется, что при этом общий объем таких выплат не должен превышать 10 млн рублей.

"Рассчитываем, что благодаря принятым решениям еще больше граждан смогут организовать собственное дело, люди будут обеспечены качественными отечественными продуктами питания", - заявил Мишустин. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что "российский АПК набрал высокие, опережающие темпы и укрепляет свои позиции". "Очень важно сохранить динамику, уверенность аграриев в стабильной работе и устойчивость кооперационных связей", - отметил председатель правительства.