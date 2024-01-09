Мишустин сообщил о подъеме около 88 затонувших судов со дна на Дальнем Востоке в 2023 году

Премьер-министр также обратил внимание на активное участие предпринимателей в этом процессе

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" в 2023 году со дна на Дальнем Востоке были подняты 88 затонувших судов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

"Еще одно направление генеральной уборки - это подъем затонувших судов. Только в прошлом году 88 объектов были удалены в Дальневосточном федеральном округе", - рассказал премьер-министр.

"Важно, что в процессе участвуют предприниматели. То есть очищение акватории продолжается фактически с использованием механизма государственно-частного партнерства", - подчеркнул Мишустин, передавая слово для доклада вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Федеральный проект "Генеральная уборка" утвержден по поручению Мишустина в 2021 году. В рамках программы проводится инвентаризация объектов накопленного вреда на территории всей России, а также оценка их воздействия на жизнь и здоровье населения. По итогам обследования обеспечивается ликвидация таких объектов.