Ростех заявил о готовности взять под контроль Климовский патронный завод

В госкорпорации отметили, что контрольный пакет акций завода находится у частных собственников, и к назначаемому ими менеджменту "накопилось много вопросов"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" готова взять под контроль Климовский патронный завод, из-за проблем на ТЭЦ которого остались без отопления больше 170 домов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Необходимо национализировать Климовский патронный завод. Соответствующее обращение в адрес главы государства уже готовится. Это позволит обеспечить и выполнение производственных задач, и социальных обязательств, которые есть у завода, и в целом - навести порядок на предприятии, в том числе повысить уровень промышленной безопасности. <...> Решение о национализации актива может принять только государство. С учетом того, что Ростех сегодня объединяет порядка 90% предприятий боеприпасной отрасли, а часть акций завода уже принадлежит госкорпорации, мы готовы взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства", - сообщили там.

В госкорпорации отметили, что контрольный пакет акций завода находится у частных собственников, и к назначаемому ими менеджменту "накопилось много вопросов".

4 января в Подольске произошел прорыв теплотрассы. На территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки. В результате без отопления оказались жители более 170 домов.