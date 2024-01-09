Toyota четвертый год подряд заняла первое место по глобальным продажам автомобилей

По данным агентства Kyodo, автоконцерн в период с января по ноябрь 2023 года смог реализовать 10,22 млн автомобилей

ТОКИО, 9 января. /ТАСС/. Автоконцерн Toyota Motor четвертый год подряд обеспечил себе первое место на международном рынке по объемам продаж транспортных средств. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты сообщило агентство Kyodo.

Toyota еще не опубликовала соответствующую статистику за 2023 год. Между тем, по данным агентства, автоконцерн в период с января по ноябрь 2023 года смог реализовать 10,22 млн автомобилей. При этом главный конкурент Toyota, автоконцерн Volkswagen за 2023 год продал 9,24 млн транспортных средств, что закрепило лидерские позиции японской корпорации.

27 декабря Toyota опубликовала отчет, согласно которому, с января по ноябрь 2023 года автоконцерн достиг своего рекордного годового объема международного производства, который составил 9,23 млн автомобилей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году, когда она выпустила 9,05 млн транспортных средств.