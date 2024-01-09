Объем импорта товаров РФ в США вырос с $274,4 млн в октябре до $362,4 млн в ноябре

Экспорт американских товаров в Россию вырос с $34,8 млн в октябре до $69 млн в ноябре

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Объем импорта российских товаров в США увеличился с $274,4 млн в октябре до $362,4 млн в ноябре. Об этом свидетельствую данные, опубликованные в ежемесячном докладе о товарообороте главного статистического ведомства США - Бюро переписи.

Объем поставляемых в США товаров из России в сентябре составил $252,3 млн, в августе - $298,1 млн, в июле - $241,7 млн, в июне - $411,7 млн.

Экспорт американских товаров в Россию, согласно данным ведомства, вырос с $34,8 млн в октябре до $69 млн в ноябре. В сентябре он составил $38,4 млн, в августе - $32,1 млн, в июле - $35,6 млн, в июне - $30,9 млн.

Как сообщило ранее Бюро переписи США, объем экспорта американских товаров в РФ в 2022 году стал рекордно низким за все время подсчетов показателей российско-американской торговли и составил $1,7 млрд. В ведомстве отмечали, что объем экспорта американской продукции в Россию в 2022 упал приблизительно в 3,7 раза - примерно с $6,4 млрд в 2021 году.

Импорт российских товаров в США в 2022 году составил примерно $14,44 млрд, в 2021 году - $29,6 млрд.