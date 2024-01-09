Грузовые авиаперевозки в мире выросли в ноябре 2023 года на 8,3%

По словам генерального директора организации Уилли Уолша, "это самый сильный прирост в годовом выражении почти за два года" после отмены связанных с пандемией ограничений

ЖЕНЕВА, 9 января. /ТАСС/. Объем мировых грузовых авиаперевозок в ноябре 2023 года увеличился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, наибольший рост отмечен в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

"Мировой спрос на грузовые авиаперевозки, измеряемый в грузовых тонно-километрах, вырос на 8,3% по сравнению с ноябрем 2022 года", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора организации Уилли Уолша, "это самый сильный прирост в годовом выражении почти за два года" после отмены ограничений, связанных с пандемией.

Согласно данным IATA, наибольший рост отмечен в Азиатско-Тихоокеанском регионе (13,8%), а наименьший - в Северной Америке (1,8%).

"Несмотря на значительные экономические проблемы в течение всего 2023 года", перспективы расширения грузовых авиаперевозок обнадеживают, добавил руководитель ассоциации.