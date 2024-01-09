Аксенов сообщил об исполнении муниципалитетами Крыма бюджетов более чем на 99% в 2023 году

По словам главы региона, это лучший показатель за последние 10 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Бюджеты всех муниципалитетов Республики Крым в 2023 году были исполнены более чем на 99%, сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале по итогам аппаратного совещания об итогах 2023 года и задачах на 2024 год.

"Доходы бюджета Республики Крым в 2023 году превысили запланированные показатели и составили более 76 млрд рублей. Во всех муниципальных образованиях планы по доходам также перевыполнены. Расходы республиканского бюджета составили 297,2 млрд рублей - 99,3% от запланированного. Все консолидированные бюджеты муниципалитетов исполнены на 99,2% - это лучший показатель за 10 лет", - написал он.

Аксенов отметил, что в 2024 году на обустройство территорий в муниципалитетах выделено 3,2 млрд рублей, на эти деньги намерены благоустроить свыше 1 тыс. территории. До конца года на полуострове также необходимо восстановить порядка 970 км линий уличного освещения, вместе с этим власти намерены построить 640 км новых электросетей. На это выделяется около 600 млн рублей. По линии здравоохранения глава региона отметил необходимость привлечения кадров, особенно специалистов узкого профиля.

Аксенов напомнил о необходимости чиновникам в регионе открыть сообщения и комментарии на страницах в соцсетях, чтобы крымчане могли сообщать о своих проблемах.