ВБ прогнозирует замедление роста мировой экономики к концу 2024 года до минимума за 30 лет

Главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка Индермит Гилл считает, что "без серьезной корректировки курса 2020-е годы войдут в историю как десятилетие упущенных возможностей"

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) считает, что рост мировой экономики в первой половине нынешнего десятилетия может оказаться самым слабым за последние 30 лет. Об этом говорится в январском докладе организации, посвященном перспективам развития мировой экономики.

"Нынешнее десятилетие должно было стать переломным в области развития, однако, по прогнозам, к концу 2024 года мировая экономика установит антирекорд: темпы роста мирового ВВП в первой половине нынешнего десятилетия окажутся самыми низкими за последние 30 лет. С одной стороны, ситуация в мировой экономике сейчас лучше, чем год назад, в связи со снижением риска глобальной рецессии, в основном благодаря стабильности экономики США. Однако нарастание геополитической напряженности в ближайшей перспективе может создать для мировой экономики новые угрозы", - отмечают авторы.

По их мнению, "для многих стран с развивающейся экономикой среднесрочный прогноз ухудшился на фоне замедления темпов роста в большинстве крупных экономик, застоя в мировой торговле и сильнейшего за последние десятилетия ужесточения условий кредитования". "Ожидается, что темпы роста мировой торговли в 2024 году составят лишь половину от среднего показателя за десять лет, предшествовавших пандемии. В то же время стоимость заимствований для стран с развивающейся экономикой, особенно для стран с низким кредитным рейтингом, скорее всего, останется высокой ввиду максимальных за последние сорок лет мировых процентных ставок (с учетом инфляции)", - подчеркивается в докладе.

Замедление темпов роста

Согласно прогнозам ВБ, в нынешнем году темпы роста мировой экономики "продолжат замедляться третий год подряд и опустятся до 2,4% по сравнению с 2,6% в прошлом году, что почти на три четверти процентного пункта ниже среднего значения за 2010-е годы". Так, темпы роста в странах с развивающейся экономикой составят лишь 3,9%, что "более чем на один процентный пункт ниже среднего показателя за предыдущее десятилетие". "Ожидается, что экономика стран с низким уровнем дохода, прошлогодние показатели которых вызвали разочарование, вырастет на 5,5% (ниже предыдущего прогноза)", - прогнозируют в ВБ.

По оценкам финучреждения, к концу 2024 года население почти каждой четвертой развивающейся страны и примерно 40% стран с низким уровнем дохода будет по-прежнему беднее, чем в 2019 году. В то же время в странах с развитой экономикой в текущем году ожидается замедление роста до 1,2% по сравнению с 1,5% в 2023 году.

"Без серьезной корректировки курса 2020-е годы войдут в историю как десятилетие упущенных возможностей, - отметил главный экономист и старший вице-президент ВБ Индермит Гилл. - В ближайшей перспективе темпы экономического роста будут оставаться низкими, и многие развивающиеся страны, особенно беднейшие, окажутся в ловушке: высокий уровень задолженности будет препятствовать развитию, а с проблемой дефицита продовольствия столкнется почти треть их населения. Это может затормозить прогресс в решении многих глобальных приоритетных задач. Однако переломить эту тенденцию все еще возможно".

По прогнозам ВБ, средняя цена барреля нефти в нынешнем году составит $81, а в следующем - $78. В прошлом году данный показатель составил $83,1. При этом авторы доклада в своих оценках допускают, то может произойти "скачок цен на нефть на 30% выше базового уровня в первом квартале 2024 года (и в среднем на 20% в 2024 году), вызванный перебоями в поставках нефти в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке или в других регионах".

Как считают в финучреждении, для "борьбы с изменением климата и достижения других ключевых глобальных целей в области развития к 2030 году развивающимся странам потребуется существенно больший объем инвестиций - примерно $2,4 трлн в год". "Без всеобъемлющего пакета экономических мер обеспечить такой объем вряд ли будет возможно. Ожидается, что средние темпы роста инвестиций на душу населения в странах с развивающейся экономикой в 2023-2024 годах составят всего 3,7% - это лишь чуть больше половины от уровня двух предыдущих десятилетий", - отмечают авторы доклада.