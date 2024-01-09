Пассажиропоток Октябрьской железной дороги за год вырос на 8,2%

Наиболее массовой категорией остаются пригородные поезда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Октябрьская железная дорога (ОЖД), обслуживающая направления между Петербургом, Москвой и другими населенными пунктами северо-западной и центральной России, за 2023 год перевезла 172,6 млн пассажиров. Это на 8,2% больше, чем по итогам 2022 года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

"На Октябрьской железной дороге в 2023 году перевезено более 172,6 млн пассажиров, что на 8,2% превышает показатели 2022 года. Пассажирооборот по итогам 2023 года вырос на 7,6% и составил более 20,7 млрд пассажиро-километров", - сказали в пресс-службе.

Больше всего в прошлом году на ОЖД вырос пассажиропоток поездов дальнего следования - на 11,9%, составив 20,3 млн человек. При этом пригородные поезда остаются наиболее массовой категорией, в 2023 году на ОЖД ими воспользовались 152,4 млн пассажиров, прирост составил 7,7%.

Рост показал последний предновогодний месяц 2023 года. В декабре было перевезено почти 14 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в последнем месяце 2022 года. Из них в пригородном сообщении было перевезено более 12,3 млн пассажиров (+12,3%), в дальнем следовании - более 1,6 млн пассажиров (+15,5%).