Литовская таможня возобновила пропуск машин с грузами

Росгранстрой отметил, что свободные слоты в системе электронной очереди для бронирования времени подъезда к пункту пропуска Чернышевское есть на терминале самообслуживания

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Литва возобновила пропуск транспортных средств с грузом на границе, сообщается в Telegram-канале Росгранстроя, подведомственного Минтрансу РФ.

"После проведения работ по обслуживанию таможенной системы литовская сторона возобновила пропуск транспортных средств с грузом в пунктах пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении.

На российско-литовской границе груженые фуры проходят контрольные процедуры в пунктах пропуска Чернышевское (Калининградская область), Кибартай (Литва) в штатном режиме.

Свободные слоты в системе электронной очереди для бронирования времени подъезда к пункту пропуска Чернышевское есть на терминале самообслуживания.

В Росгранстрое также добавили, что в пунктах пропуска Забайкальск на границе с КНР и Бугристое на границе с Казахстаном система работает штатно. Свободные слоты в системе электронной очереди для пересечения границы имеются.

В начале января Росгранстрой сообщал, что с 6 по 8 января в литовских пунктах пропуска, в том числе Кибартай (на российской стороне - пункт пропуска Чернышевское, Калининградская область) будут проводиться работы по обслуживанию таможенной системы. В этот период проезд для транспорта с грузом через пункты пропуска был ограничен.