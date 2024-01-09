Расходы бюджета на исполнение нацпроектов в 2024 году составят 3 трлн рублей

Минфин сообщил, что наибольший объем ассигнований запланирован для нацпроектов "Демография", "Безопасные качественные дороги", а также "Здравоохранение" и "Образование"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета РФ на реализацию нацпроектов в 2024 году составят 3,008 трлн рублей, наибольший объем ассигнований запланирован для нацпроектов "Демография", "Безопасные качественные дороги", а также "Здравоохранение" и "Образование". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина.

"Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" на реализацию национальных проектов в 2024 году предусмотрено 3 008,4 млрд рублей. Наибольший объем бюджетных ассигнований в 2024 г. предусмотрен на реализацию следующих нацпроектов: "Демография" - 890,0 млрд рублей, "Безопасные качественные дороги" - 621,4 млрд рублей, "Здравоохранение" - 283,8 млрд рублей, "Образование" - 237,2 млрд рублей", - указывается в сообщении.

По ранее опубликованным данным Минфина, расходы федерального бюджета РФ на национальные проекты на 1 декабря 2023 года предварительно составили 2,53 трлн рублей или 84,5% от плановых бюджетных назначений. Отмечалось, что наиболее высокие показатели исполнения отмечены у нацпроектов "Культура" (92,1%), "Наука и университеты" (92%), "Демография" (91,8%), "Жилье и городская среда" (89,4%).

В секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова ранее ТАСС сообщили, что национальный проект "Беспилотные авиационные системы" окончательно утвержден и будет опубликован в январе. Его объем финансирования до 2030 года составит 696 млрд рублей.