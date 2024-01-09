Поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию за год выросли почти вдвое

Россельхознадзор сообщил, что с 1 по 9 января объем поставок составил 11,7 млн штук

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию с 1 по 9 января 2024 года выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 11,7 млн штук. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"За период с 1 по 9 января 2024 года поставлено 11,7 млн штук куриных пищевых яиц. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение почти вдвое. С 1 по 9 января 2023 года было ввезено 6,3 млн штук куриных пищевых яиц", - отметили в ведомстве.

В прошлом году из Белоруссии в Россию было ввезено более 510,8 млн штук куриных пищевых яиц.

"Белоруссия является стабильным поставщиком пищевого яйца в Россию. По данным ФГИС "Аргус", на российский рынок в течение четырех последних лет поступило в среднем более 630 млн штук пищевого яйца в год", - рассказали в Россельхознадзоре.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил представителям Витебской бройлерной птицефабрики поделиться с россиянами куриными яйцами. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Сергей Бартош, комментируя ситуацию с нехваткой яиц в РФ, заявил, что республика готова поставлять в Россию имеющиеся у нее излишки куриных яиц и мяса.

О ситуации с ценами

По данным Росстата, в ноябре 2023 года яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%. Ситуация уже привлекла внимание различных ведомств. Например, Федеральная антимонопольная служба в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен.

Одновременно принимаются и другие меры. 24 декабря Азербайджан поставил в РФ третью партию яиц в количестве 306 тыс. штук. Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) состоялась 19 декабря. Вторая поставка была 21 декабря в количестве 18 тонн (306 тыс. штук).

Кроме того, в конце декабря Росссельхознадзор сообщил, что ведомство с 29 декабря 2023 года открыло поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий. 3 января ведомство сообщило о том, что первая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тыс. штук ввезена в Россию. Ранее во вторник также сообщалось о том, что вторая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тыс. штук ввезена в Россию.

Стабилизация цен на яйца в России, по оценкам Минсельхоза, ожидается после Нового года на фоне увеличения собственного производства и поступления продукции из дружественных стран по нулевой пошлине. В сфере производства реализуется комплекс мер, направленных на увеличение предложения на внутреннем рынке. В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов. Наряду с этим некоторые российские ретейлеры приняли решение ограничить наценки на различные категории куриных яиц.