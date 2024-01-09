Глава Минприроды предложил создать аналог ОПЕК по твердым полезным ископаемым

Александр Козлов отметил, что РФ, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Оман, Катар, Сирия, ОАЭ, Йемен и Бахрейн являются лидерами мирового энергетического сектора

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россия видит необходимость в создании площадки, аналогичной ОПЕК, по твердым полезным ископаемым для координации деятельности по их освоению. С таким предложением выступил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в ходе форума "Полезные ископаемые будущего" в Эр-Рияде.

Козлов отметил, что Россия, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Оман, Катар, Сирия, ОАЭ, Йемен и Бахрейн являются лидерами мирового энергетического сектора. Он подчеркнул, что вместе страны контролируют свыше половины мировых запасов нефти и газа, а также обеспечивают 53% мировых поставок нефти и 26% газа.

"Однако меняющийся в мире технологический уклад создает объективную необходимость новой площадки, аналогичной нефтяному ОПЕК, и в отношении твердых полезных ископаемых", - сказал министр.

По мнению Козлова, на подобной площадке возможна эффективная координация усилий и выработка совместной технологической политики в области управления "минералами будущего". "Уверен, что наша совместная работа обеспечит рост экономик и благосостояние наших граждан", - добавил он.