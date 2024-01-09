В Думе могут подготовить решения для передачи Климовского завода под контроль Ростеха

Депутат Сергей Гаврилов отметил, что у государства должен быть действенный механизм обеспечения контроля за стратегическими активами

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов полагает, что комитет вместе с Росимуществом подготовит необходимые законодательные решения для возможной передачи Климовского специализированного патронного завода под контроль госкорпорации "Ростех". Об этом он заявил в беседе с журналистами.

Ранее в пресс-службе госкорпорации "Ростех" сообщили ТАСС, что госкорпорация готова взять под контроль Климовский патронный завод, из-за проблем на ТЭЦ которого остались без отопления больше 170 домов.

Депутат отметил, что у государства должен быть действенный механизм обеспечения контроля за стратегическими активами, а в отдельных случаях - и восстановления контроля, если они касаются вопросов обеспечения обороны страны и безопасности государства.

"Вместе с Росимуществом мы подготовим необходимые законодательные решения для передачи завода сначала через механизм доверительного управления, а затем и в имущественный капитал госкорпорации "Ростех", - сообщил Гаврилов. По мнению депутата, ситуация с Климовским заводом напомнила также о социальной ответственности бизнеса, которую он должен нести перед гражданами, особенно в такой чувствительной сфере как ЖКХ.

4 января в Подольске Московской области произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки.