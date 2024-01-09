Индексы Мосбиржи и РТС 9 января торговались разнонаправленно

Курс юаня снизился до 12,5 рубля, доллара - до 89,82 рубля, евро - до 98,37 рубля

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник торговался в основном в небольшом минусе, индекс Мосбиржи курсировал вблизи 3 150 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,01%, до 3 155,55 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,5%, до 1 106,12 пункта. Курс юаня снизился на 0,21%, до 12,5 рубля, доллара - на 1,33%, до 89,82 рубля, евро - на 1,65%, до 98,37 рубля.

"Уверенно смотрелись представители IT-сектора, хуже рынка выглядели бумаги металлургов, а также акции "Татнефти", очистившиеся от дивидендов", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Поддержку рынок получил от роста нефтяных цен и свежей ликвидности от частичного реинвестирования дивидендов, отсечка по которым прошла в конце декабря. Фактором давления на акции, прежде всего бумаги экспортеров, выступило резкое укрепление рубля, добавил эксперт.

Внешний фон был неоднородным. Китайские биржи умеренно отскочили после просадки накануне, Euro Stoxx50 нес потери.

Прогноз на 10 января

В фокусе внимания участников торгов в ближайшее время останутся цены на нефть, курсовая динамика рубля, корпоративный новостной фон. Завтра последний день с дивидендами будут торговаться акции "Магнита" и "Роснефти". Из статистики дня в "БКС мир инвестиций" выделили недельный отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 10 января - 3,1 тыс. - 3,2 тыс. пунктов, по курсу доллара - 88,5-91,5 рубля.