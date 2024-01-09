Автодорога "Колыма" должна быть доведена до норматива до конца 2028 года

Цель по приведению дороги в нормативное состояние вошла в список организационных мероприятий мастер-плана

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Федеральная автомобильная дорога Р-504 "Колыма" должна быть приведена в нормативное состояние на всем протяжении, от Якутска до Магадана, в 2025-2028 годах, следует из долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Якутской городской агломерации на период до 2030 года. Документ ранее был утвержден правительством РФ и опубликован.

Цель по приведению дороги в нормативное состояние вошла в список организационных мероприятий мастер-плана. Заняться дорогой ранее поручал президент РФ Владимир Путин. По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, "Колыма" является единственной альтернативой морской доставке грузов. При этом на трассе сохраняется высокая аварийность, а грунтовое покрытие, отсутствие элементов ограждения и сложный рельеф соответствуют нормативу проселочной дороги, но не федеральной. Протяженность трассы составляет более 2 тыс. км.

Ответственными за работу назначены Минтранс, Росавтодор, Минстрой, Минвостокразвития и правительство Республики Саха (Якутия).

Также мастер-план предполагает "ускорение принятия решения о строительстве мостового перехода через реку Алдан в Республике Саха и определение возможных сроков его строительства", соответствующее поручение осенью также давал президент. Согласно мастер-плану, решение по строительству моста должно быть принято в текущем году.

Что касается ключевых параметров мастер-плана Якутской городской агломерации, численность населения города к 2030 году вырастет на 12%, до 418,4 тыс. человек, номинальная зарплата в агломерации вырастет также на 12%, отмечается в документе.

Интернет и инфраструктура

Согласно мастер-плану, до конца 2027 года Минцифры и правительство республики должны обеспечить высокоскоростной доступ к интернету в отдаленных населенных пунктах региона, а до конца 2025 года - завершить первый этап инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичной Жатайской судостроительной верфи за счет средств бюджета региона и внебюджетных источников.