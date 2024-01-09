В Литве намерены в течение трех лет полностью оснастить армию разведывательными БПЛА

Начальник управления планирования Генштаба ВС страны Роландас Грейбус сообщил, что процедуры закупки БПЛА весом от 15 кг до 150 кг идут к завершению

ВИЛЬНЮС, 9 января. /ТАСС/. Армия Литвы в течение трех лет будет полностью оснащена разведывательными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) широкого уровня применения. Об этом заявил журналистам начальник управления планирования Генштаба Вооруженных сил Литвы полковник Роландас Грейбус.

"В течение ближайших трех лет мы решим задачу оснащения подразделений от отделения, взвода, роты до батальонов и бригады этими действенными средствами проведения разведки", - сказал он.

Как отметил представитель управления генштаба, процедуры закупки БПЛА весом от 15 кг до 150 кг идут к завершению. "Следующий этап - приобретение аппаратов весом от 2 кг до 15 кг", - отметил полковник.

Литва намерена ежегодно направлять на развитие арсенала военных беспилотников по €30 млн. В декабре 2023 года Вильнюс подписал контракт на поставку из США боевых беспилотников Switchblade 600. Первая партия должна поступить в Литву в текущем году.