Инвестиции и производство в Анадыре к 2030 году вырастут более чем в девять раз

В регионе реализуется проект по освоению Баимской рудной зоны на Чукотке

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Мастер-план развития Анадырской агломерации предполагает 9-кратный рост инвестиций в основной капитал, а также девятикратный рост объемов отгружаемой продукции к 2030 году, следует из долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Анадырской городской агломерации на период до 2030 года. Документ утвержден правительством РФ и опубликован.

Если на конец 2022 года объем отгружаемой продукции составлял 39 млрд рублей, а инвестиции - 36 млрд рублей, то к 2030 году показатели составят 351,6 млрд рублей и 336,1 млрд рублей соответственно, отмечается в мастер-плане. При этом численность населения, предполагается, вырастет на 12% (до 22,4 тыс. человек), а средняя номинальная заработная плата - на 80%, до 261,7 тыс. рублей в месяц.

В регионе реализуется проект по освоению Баимской рудной зоны на Чукотке. Баимская медно-порфировая площадь (Билибинский район Чукотского автономного округа) принадлежит казахстанской KAZ Minerals. Объем инвестиций в проект оценивается в 900 млрд рублей. Ожидается, что Баимская начнет производство до конца 2027 года, годовая мощность переработки руды составит 70 млн тонн. Предполагаемый капитальный бюджет - около $8 млрд. Ресурсы месторождения Песчанка, расположенного в пределах Баимской, оцениваются по JORC (Joint Ore Reserves Committee) в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота.

Регион рассчитывает, что реализация проекта сделает регион бездотационным.

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