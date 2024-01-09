Кабмину предложили ввести базовую ставку педагогов не ниже двух МРОТ региона

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что это, в частности, позволит остановить процесс внутренней профессиональной миграции кадров

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением установить размер базовой ставки педагогов не ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) соответствующего субъекта РФ. Текст обращения депутата имеется в распоряжении ТАСС.

"В связи со сложившейся ситуацией неравномерного распределения ежемесячной заработной платы педагогическим работникам общеобразовательных организаций предлагается установить минимальный размер базовой ставки учителя на уровне не ниже двух МРОТ субъекта Российской Федерации", - говорится в документе.

Депутат напомнила, что в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета отметил особую важность совершенствования механизмов оплаты труда школьных учителей и работников общеобразовательных организаций.

Лантратова привела данные Росстата, согласно которым средняя зарплата педагогов в 60% регионах составляет от 24 984 рублей до 42 785 рублей. При этом преподавателям в Санкт-Петербурге платят по 51 983 рубля в среднем, а в Москве - по 135 тыс. рублей. По мнению депутата, это приводит "к разрыву в качестве обучения между регионами, увеличению дефицита педагогических кадров, а также росту профессиональной миграции преподавателей в регионы с высокой оплатой труда".

Она отметила, что "именно размер базовой ставки определяет стабильную часть заработной платы преподавателя", а ставка варьируется по регионам. "Реализация вышеуказанной инициативы позволит улучшить систему оплаты труда учителей, создать комфортные и достойные условия работы для педагогических сотрудников общеобразовательных организаций, повысить статус и престиж данной профессии, а также улучшить качество образования и остановить процесс внутренней профессиональной миграции кадров", - полагает депутат.