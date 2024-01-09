Инвестиции и производство в Магадане к 2030 году вырастут более чем в 10 раз

При этом численность населения вырастет на 12%

ТАСС, 9 января. Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития городского округа "Город Магадан" на период до 2030 года предполагает 13 -кратный рост инвестиций в основной капитал, а также 11-кратный рост объемов отгружаемой продукции к 2030 году, следует из материалов плана, документ был утвержден правительством РФ и опубликован ранее во вторник.

Если на конец 2022 года объем отгружаемой продукции городского округа составлял 49,3 млрд рублей, а инвестиции - 18,8 млрд рублей, то к 2030 году показатели составят 568,2 млрд рублей и 249 млрд рублей соответственно.

При этом численность населения, предполагается, вырастет на 12% (до 110,1 тыс. человек), а средняя номинальная заработная плата - на 90%, до 241,7 тыс. рублей в месяц.

Добыча драгметаллов играет ключевую роль в развитии Колымы и в среднесрочной перспективе останется приоритетной для региона. Горнодобывающая отрасль формирует почти две трети валового регионального продукта. Территория стабильно занимает первое место по добыче серебра, второе - по добыче золота в России и является лидером золотодобычи в Дальневосточном федеральном округе. Предприятия Колымы добывают более 6% мирового объема драгоценного металла. По запасам и прогнозным ресурсам золота и серебра Магаданская область входит в число богатейших субъектов. При этом глава региона Сергей Носов отмечал, что рост объемов добычи не отменяет необходимости добиваться диверсификации инвестиций в экономику региона.

Планы по развитию региона

План развития Магаданской агломерации предполагает в течение 2023 - 2030 годов утверждение комплекса мер по развитию в Магаданской области прибрежного рыболовства, "предусмотрев в том числе обновление рыбопромыслового флота, <...> модернизацию объектов для производства рыбной продукции, обеспечение доступа субъектов МСП к освоению долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в морских водах", отмечается в документе. Также в 2024 году планируется продлить до 2046 года срок функционирования ОЭЗ в административных границах Магадана, и создать условия для двукратного увеличения объемов производства овощей и ягод в защищенном грунте в 2026 году по сравнению с 2022 годом.