СМИ: закупленный Канадой у США для Киева ЗРК NASAMS так и не прибыл на Украину

По информации CTV, согласно данным канадского Минобороны , Оттава на эти цели в марте 2023 года перевела Вашингтону $406 млн

ОТТАВА, 9 января. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада год назад обещала закупить для нужд Украины у США, до сих пор не был поставлен Киеву. Об этом сообщил телеканал CTV.

Согласно данным Минобороны Канады, Оттава на эти цели в марте 2023 года перевела Вашингтону $406 млн, а правительство США подписало контракт на его производство с компанией Raytheon. При этом в компании Kongsberg, которая также вовлечена в производство этих ЗРК, сообщили, что у них нет такого рода контракта ни с властями США, ни с правительством Канады.

В январе 2023 года пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо по итогам его встречи с президентом США Джо Байденом на саммите лидеров стран Северной Америки в Мехико сообщила, что Канада закупит у США для нужд Украины комплекс NASAMS.