В Анадыре в 2024-2025 годах построят теплицу для круглогодичного выращивания овощей

На реализацию задач планируется выделить суммарно более 1,1 млрд рублей

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Мастер-план развития Анадырской агломерации предполагает строительство в Анадыре тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей по технологии светокультуры в 2024-2025 годах и модернизацию действующих теплиц. На реализацию задач планируется выделить суммарно более 1,1 млрд рублей, следует из долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития агломерации на период до 2030 года, документ ранее во вторник был утвержден правительством РФ и опубликован.

Финансирование проекта предполагается из консолидированного бюджета субъекта РФ. Средства будут выделяться частями в 2024 году - 832,6 млн рублей и в 2025 году - 299,6 млн рублей.

Также предусмотрена модернизация уже действующих в агломерации теплиц. На эти цели, согласно документу, будут направлены 81,6 млн рублей, в том числе 80 млн рублей из федерального бюджета и 1,6 млн из бюджета субъекта федерации.

На 2025 год намечено также расширение мощностей общества с ограниченной ответственностью "Птицефабрика "Северная" за счет строительства инкубатора в поселке Угольные Копи. На эти цели будет направлено порядка 200 млн рублей из федерального бюджета и 4,12 млн рублей из бюджета субъекта федерации.

План предполагает также реконструкцию причала № 7 в морском порту Анадыря в 2027 - 2029 годах. На эти цели из федерального бюджета будет направлено суммарно более 3,4 млрд рублей.

На обеспечение высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в отдаленных населенных пунктах Чукотского автономного округа в 2024 - 2026 годах планируется направить больше 5,7 млрд рублей, по 2,8 млрд рублей из федерального бюджета и бюджета субъекта федерации.