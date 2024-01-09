Аэропорты Москвы работают без задержек и отмен рейсов на фоне непогоды

Ожидается, что прирост выпавшего снега в ближайшие сутки может составить до 6 см

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Аэропорты Москвы, несмотря на снегопад в городе и области, работают штатно, отмен рейсов по метеоусловиям 9 января зафиксировано не было, кратковременно были задержаны четыре рейса. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"Аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский продолжают работать в штатном режиме, несмотря на снегопад в Москве и области, - отмечается в сообщении. - За рассматриваемый период по метеоусловиям отмен рейсов не было. Кратковременно задержан на вылет по погодным причинам один рейс. Из-за необходимости дополнительного облива воздушных судов противообледенительными жидкостями были задержаны (также кратковременно) еще четыре рейса".

В Москве и регионе вечером 9 января идет сильный снег. В столичном комплексе городского хозяйства ожидают, что прирост выпавшего снега в ближайшие сутки может составить до 6 см. Ранее главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном снеге в городе.