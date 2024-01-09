В Магадане вложат 28,4 млрд рублей в развитие инфраструктуры рыбного порта

Работы планируется начать в 2025 году

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Власти Магадана вложат 28,4 млрд рублей в 2025-2028 годах в строительство гидротехнических сооружений и инженерной инфраструктуры в рыбном порту города, следует из долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития городского округа "Город Магадан" на период до 2030 года, документ ранее был утвержден правительством РФ и опубликован.

Работы планируется начать в 2025 году, вкладывая ежегодно более 7 млрд рублей.

Кроме того, документ предполагает строительство инфраструктурных объектов в индустриальном парке "Рыбный порт Магадан" в 2027-2030 годах для комплексного обслуживания рыбопромысловых судов, однако эти работы предполагается проводить за счет средств инвестора (10 млрд рублей, с инвестированием 2,5 млрд рублей ежегодно), следует из плана.

Также за счет инвестора предполагается строительство рыбопромысловых судов (5,6 млрд рублей инвестиций в 2023-2025 годах).

Магаданский морской рыбный порт - это единственный порт на побережье северной и центральной частей Охотского моря, он расположен близко к основным районам промысла. Порт был создан в 1965 году. До 1990 года в порт заходило более 500 судов в год. Здесь работал судоремонтный завод, осуществлялась переработка поставляемых на берег уловов. В 1997 году началась процедура банкротства предприятия, его ликвидировали в 2004 году. В 2010-х годах порт перестали эксплуатировать из-за высокого износа сооружений. Проход в акватории порта также затруднен в связи с большим количеством брошенных в прошлом и затонувших судов. Сейчас управление рыбным портом передано региону. Власти занимаются расчисткой акватории, подготовкой документации. По словам губернатора региона Сергея Носова, изыскательные работы по восстановлению порта начнутся уже в этом году.