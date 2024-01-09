Объем инвестиций во Владивостоке вырастет к 2030 году в 26,5 раза

Средняя номинальная заработная плата горожанина составит к 2030 году 145 тыс. рублей в месяц

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Владивостокской городской агломерации на период до 2030 года предполагает рост инвестиций в основной капитал в городе Владивосток в 26,5 раза, до 3,7 трлн рублей, следует из материалов плана, документ был утвержден правительством РФ и опубликован.

На конец 2022 года этот показатель составлял 141,2 млрд рублей.

Также предполагается рост объемов отгруженной продукции к 2030 году - 5,7 трлн рублей против 524 млрд в 2022 году (рост в 11 раз). Что касается численности населения Владивостока, то она, согласно документу, вырастет на 10% через шесть лет, до 696 тыс. человек. Средняя номинальная заработная плата горожанина составит к 2030 году 145 тыс. рублей в месяц (+70% к показателю 2022 года).

Планы по развитию

Документ предполагает, что в 2024 - 2030 годах ФГБУ "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" завершит создание на о. Русский источника синхротронного излучения, на острове будут также реализована вторая очередь кампуса ДВФУ, а уже в текущем году будет разработан план-график по расселению не позднее 1 января 2030 года всех граждан из аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 сентября 2023 года.