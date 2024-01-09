Блинкен: Израиль не должен удерживать предназначенные для бюджета Палестины средства

Госсекретарь США отметил, что Палестинская автономия должна их исправно получать

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Израильские власти должны прекратить удерживать доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве.

Его попросили прокомментировать удержание еврейским государством доходов от палестинских налоговых поступлений. "Что касается доходов Палестинской автономии, то это их доходы. Они должны их исправно получать", - отметил глава американской дипломатии.

По мнению госсекретаря, в Палестине "должны быть уверены в том, что могут платить своим сотрудникам, предоставляющим основные услуги, в том числе на выполнение важных работ на Западном берегу [реки Иордан], силам безопасности". "Они играют очень важную роль в попытке сохранить мир, безопасность и стабильность на Западном берегу, что в значительной степени отвечает интересам Израиля. Поэтому мы считаем, что эти доходы должны быть возвращены им, использованы для того, что важно для Израиля", - добавил Блинкен. По его словам, "людям необходимо платить", чтобы они руководили сектором Газа и после окончания конфликта, занимались восстановлением анклава.

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас 15 декабря 2023 года заявил на встрече в Рамалле с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, что Израиль должен разблокировать доходы от налоговых поступлений, которые не может получить палестинский бюджет. Аббас не назвал точной суммы. Палестинские власти назвали подход Израиля по этому вопросу "пиратством и коллективным наказанием палестинского народа".

25 декабря 2023 года газета The Washington Post сообщала, что США пытаются убедить власти еврейского государства разблокировать налоговые отчисления на сумму $140 млн, предназначенные для Газы и приостановленные после нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября.