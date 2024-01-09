Air France с 24 января возобновит полеты в Тель-Авив

Компания намерена выполнять три рейса в неделю по средам, четвергам и воскресеньям

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Французский авиаперевозчик Air France намерен с 24 января возобновить полеты в Тель-Авив, приостановленные в октябре 2023 года в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление компании.

"Air France намерена возобновить выполнение рейсов между парижским аэропортом имени Шарля де Голля и Тель-Авивом с 24 января, выполняя три рейса в неделю по средам, четвергам и воскресеньям", - приводит агентство выдержку из коммюнике авиакомпании.