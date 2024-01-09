В Приморье планируют вложить более 130 млрд рублей в обновление инженерных сетей

Это предполагает долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Владивостокской городской агломерации

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Власти Приморья планируют вложить 136,4 млрд рублей в 2023-2030 годах в реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных инженерных сетей Владивостока, включая тепловые сети и насосные станции, а также канализацию и сети водоснабжения. Это предполагает долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Владивостокской городской агломерации на период до 2030 года, документ был утвержден правительством РФ и опубликован.

Участниками определены Минстрой РФ, правительство Приморского края и администрация Владивостока.

Часть финансирования (345 млн рублей) была выделена из бюджета региона в 2023 году. Далее планируется ежегодно финансировать работы, вкладывая ежегодно не менее 1 млрд рублей (в текущем году), до максимальных 38,2 млрд рублей в 2030 году. Частные инвестиции документом не предусмотрены, затраты разделят, согласно мастер-плану, регион и федеральный центр.

Также предполагается провести работы по реконструкции объектов электроснабжения.

В конце лета 2023 года на Владивосток обрушился циклон, ливневые дожди продолжались около недели, в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. После событий власти Владивостока заявили о намерении модернизировать дождевую канализацию города.