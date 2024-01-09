В Климовске может появиться новая котельная

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже дал соответствующую команду

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность постройки новой, альтернативной котельной в микрорайоне Климовск в Подольске.

"Я дал команду рассмотреть возможность возведения альтернативной котельной, чтобы в Климовске мы не зависели только от одной. Поэтому рассматриваем резервный вариант, несмотря на то, что котельная патронного завода, которая теперь будет находиться в нашей собственности, имеет запас прочности. Мы лучше проработаем дополнительную возможность, чтобы закрыть тему с теплоснабжением", - приводятся слова губернатора на сайте правительства Подмосковья.

4 января в Подольске произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки. В результате без отопления оказались жители более 174 домов. Школы и детские сады были переведены на дистанционный формат. Ранее губернатор сообщал, что отопление во все дома в Климовске планируется подать до утра среды.

Президент РФ Владимир Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренкову и компании "Россети" продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения жителей Подмосковья. Власти заявили, что работы планируют завершить до конца суток вторника.