"Сбер" повышает минимальные ставки по базовым ипотечным программам до 16,7% годовых

Это связано с повышением ключевой ставки, сообщил банк

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сбербанк с 10 января повышает ставки по базовым ипотечным программам на 1,1 п.п., минимальная ставка составит 16,7% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"15 декабря 2023 года Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 1,0 п. п. - с 15% до 16%. В связи с этим с 10 января 2024 года Сбербанк повышает ставки на 1,1 п.п. по базовым программам ипотечного кредитования. Ставки по программам с государственной поддержкой при этом не меняются", - сообщил банк.

Отмечается, что минимальные ставки по базовым программам составят от 16,7% годовых, по программе "Загородная недвижимость" - от 17%, "Гараж" - от 17,2%, "Коммерческая недвижимость" - от 18,2%.

За период с 15 декабря по 8 января "Сбер" выдал более 276,6 млрд рублей по прежним ставкам, жилищные условия перед Новым годом и в новогодние праздники смогли улучшить более 75,3 тыс. клиентов.