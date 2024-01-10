Эксперты сообщили, что хакеры за январские праздники выложили в сеть 5 Тб данных россиян

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Злоумышленники за период общероссийских выходных с 1 по 9 января "слили" в открытый доступ 116,5 млн записей с данными россиян общим объемом 5 терабайт, сообщили ТАСС в пресс-службе ГК "Солар", которая занимается кибербезопасностью.

Как рассказал руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura Александр Вураско, показатель по "утекшим" данным на 10% превышает данные того же январского периода в 2023 году.

Украинская группировка KibOrg 8 января сообщила, что опубликовала базу данных 38 млн клиентов Альфа-банка в таблице из более 115 млн строк данных, но сам банк позднее опроверг утечку. В "Соларе" также заявили, что наибольшая часть опубликованных данных - из финансового сектора. За анализируемый период в сети оказалось 115,2 млн строк из этой сферы, то есть почти 99% от всей информации, попавшей в публичный доступ за это время.

Специалисты ИБ-компании помимо клиентских записей выделили среди утекших данных 324 тыс. электронных адресов и 274,9 тыс. номеров телефонов. Одна из проанализированных утечек, "результаты" которой были опубликованы в январе, содержит данные почти полугодовалой давности - от августа 2023 года.