Белоруссия ратифицировала соглашение ЕАЭС о банковских гарантиях

Документ вступит в силу со дня получения депозитарием, которым является Евразийская экономическая комиссия

МИНСК, 10 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал принятый ранее парламентом страны закон о ратификации соглашения в рамках Евразийского экономического союза о признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики.

Целью соглашения, подписанного в Москве 29 августа 2023 года, является обеспечение взаимного признания банковских гарантий, выдаваемых гарантами, зарегистрированными в государстве потенциального поставщика, для участия в государственных или муниципальных закупках, осуществляемых заказчиком в другом государстве.

Соглашение вступит в силу со дня получения депозитарием, которым является Евразийская экономическая комиссия, по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении странами - членами ЕАЭС соответствующих внутригосударственных процедур.

В конце мая, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости скорейшего вступления в силу соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок в рамках ЕАЭС.