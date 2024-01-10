Эксперты сообщили о росте доли в РФ дилерских центров китайских авто до 65%

В 2023 году в России открылись порядка 2,3 тыс. автосалонов брендов из Китая, говорится в исследовании "Открытие авто" и "Автобизнесревю"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Доля российских салонов, продающих китайские автомобили, выросла в 2023 году на 34 процентных пункта, до 65%. Таким образом, в России открылись порядка 2,3 тыс. дилерских центров китайских автобрендов. Об этом говорится в исследовании "Открытие авто" и "Автобизнесревю".

"В целом за 2023 год доля китайских салонов в российской дилерской сети увеличилась с 31% до 65%. В абсолютных цифрах общее число их локаций превысило 2,3 тыс.", - отметила руководитель "Открытие авто" Марина Дембицкая, слова которой приводятся в исследовании.

Всего к концу декабря 2023 года в России официальные франшизы имели 3,6 тыс. шоурумов. Причем за весь 2023 год в стране открылись почти 1,6 тыс. новых автосалонов, из которых 1,4 тыс. - китайских брендов.

По динамике роста активнее всего развивался бренд JAC, количество автосалонов которого увеличилось за год на 73% - до 121. При этом по количеству шоурумов в России бренд занимает только девятое место. На первом же месте располагается марка Chery - 207 шоурумов (+13,1% за год), из них 36 действуют только в Москве. Вторую и третью строчку занимают Geely (170 салонов, +19,7%) и Omoda (165 салонов, +52,8%).

Роста ждать не стоит

Как отметила Дембицкая, в 2024 году столь же "лавинообразный" рост количества китайских автосалонов в России не ожидается. По ее словам, можно предположить, что их доля не превысит 70% от общего числа торговых точек при сохранении текущей геополитической ситуации, причем к середине года их количество может начать сокращаться из-за большой конкуренции и переизбытка торговых точек.

"Чтобы на всех "китайцев" в России нашлись покупатели, а их дилеры были также стабильны, как в прежние времена "корейцы" или "японцы", годовой объем нашего рынка уже сейчас должен был бы составлять 4-5 миллионов новых автомобилей. Но пока он кратно меньше", - считает она.