"Ведомости": Минцифры предложило перевести взаимодействие бизнеса с властью на "Госуслуги"

По новой схеме запрос госоргана будет формироваться в личном кабинете по шаблону из специального справочника, пишет газета со ссылкой на источник

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Минцифры предложило новую схему взаимодействия бизнеса с органами власти, при которой для запросов властей к компаниям и ответов на них будет использоваться портал госуслуг. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо директора департамента Минцифры Сергея Сергиенко "Деловой России", "Опоре России" и Российскому союзу промышленников и предпринимателей.

Как сообщает издание, представитель Минцифры подтвердил, что министерство готовит совместно с Росстатом механизм, который позволит избежать повторения информации при запросе данных органами государственной власти у бизнеса. По его словам, проводится предпроектная проработка такого механизма, поэтому говорить о новой схеме взаимодействия пока рано. Представители "Деловой России" и "Опоры России" подтвердили получение письма.

Источник издания, знакомый с предложением, отметил, что по новой схеме запрос госоргана будет формироваться в личном кабинете по шаблону из специального справочника. Все сведения и ответы компаний будут заполняться и храниться на платформе "Гостех" в специально созданном хранилище. Отчеты в нем будут автоматически выгружаться для ответа на запрос в случае, если в системе уже есть эти сведения, а также будут переадресовываться данные из других информационных систем органов власти, в которые ранее передавали аналогичную информацию. Если запрашиваемые данные новые, то организации придет уведомление о необходимости их предоставления по специальной форме в личном кабинете.

В "Деловой России" сообщили "Ведомостям", что поддерживают предложенный подход. По их мнению, такой алгоритм позволит сократить количество запрашиваемых сведений и упорядочить взаимодействие между бизнесом и госорганами. В ответном письме вице-президента "Деловой России" Нонны Каграманян в Минцифры, которое есть у "Ведомостей", отмечается, что главным замечанием являются риски сбоев единого портала госуслуг, так как их количество растет при массовом направлении большого объема информации. Вместо этого было предложено создать отдельную информационную систему. Как указала Каграманян, в организации малого и среднего бизнеса ежемесячно поступает не менее 10-15 запросов, в средние и крупные - несколько сотен.

В ответном письме также отмечается, что инициаторами запросов выступают федеральные и региональные органы власти, а также органы местного самоуправления и институты развития. Однако сжатые сроки сказываются на достоверности информации, так как за один-два рабочих дня сложно обработать большой объем сведений из субъектов.