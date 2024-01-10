В Приморье сообщили о сокращении производства свинины из-за вспышек АЧС

При этом выросло производство мяса птицы

ВЛАДИВОСТОК, 10 января. /ТАСС/. Производство свинины в Приморском крае в прошлом году уменьшилось на 3 тыс. из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) на крупнейших свинокомплексах региона. При этом выросло производство мяса птицы и других видов, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

В середине мая прошлого года на двух из шести свинокомплексах компании "Русагро" в Приморском крае были зафиксированы случаи заражения вирусом АЧС. Компания тогда указывала, что оценивает возможные потери в сотни миллионов рублей.

"С учетом эпизоотической ситуации производство свинины по сравнению с прошлым годом снизилось на 3 тысячи тонн - до 73 тысяч. При этом выросло производство мяса птицы - с 19,5 тысячи до 20 тысяч тонн. Остальные объемы приходятся на скотоводство и овцеводство", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморья.

Всего в 2023 году в крае произведено около 100 тысяч тонн мяса, в основном свинины и курицы. Ранее губернатор края Олег Кожемяко заявил, что мясное скотоводство является перспективным направлением в сельском хозяйстве Приморья. Для поддержки приморских аграриев в 2024 году запланировано более 5 миллиардов рублей. Средства предусмотрены на техническую модернизацию, поддержку животноводства и растениеводства, малых форм хозяйствования на селе.